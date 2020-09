Les critiques ont touché Rajon Rondo. Ou au moins, elles ont provoqué son réveil. Car depuis son Game 1 très moyen, l’ancien meneur des Celtics est redevenu en partie le joueur de playoffs qu’il était et ça change tout pour lui, pour les Lakers mais aussi pour les Rockets, impuissants face à ses prestations.

On se souvient de son très bon Game 2 où il fut un facteur X avec 10 points, 9 passes et 5 interceptions. Là, dans ce Game 3 remporté par les Lakers, il a compilé 21 points à 8/11 au shoot dont un très propre 3/5 à 3-pts et 9 passes.

Non seulement piqué par les commentaires autour de son premier match, Rajon Rondo est également davantage en rythme. Le premier match de cette demi-finale de conférence était aussi son son premier dans la « bulle ». Maintenant qu’il est lancé, le meneur a retrouvé ses sensations.

Capable de s’adapter dans les moments chauds

« Il fait un sacré boulot pour nous », se réjouit Kyle Kuzma pour le Los Angeles Times. « C’est un vétéran, un Hall of Famer. Il a connu ces moments, il a gagné une bague et joué dans des grands matches de playoffs. Il sait ce qu’il fait. On l’observe et on le suit. Il est tellement intelligent : il fait toujours le bon choix. »

Même enthousiasme chez Anthony Davis qui le connaît très bien puisqu’ils ont joué ensemble à New Orleans. « Avec LeBron et Rajon, on possède deux des joueurs les plus intelligents de la NBA. J’avais déjà expérimenté ça avec Rajon. C’est bien réel. « Playoff Rondo » existe. L’intensité augmente, et son intelligence passe le niveau supérieur. « Playoff Rondo » est réel et il l’a montré ce soir. »

Quant à LeBron James, il rappelle qu’il y a des joueurs qui sont taillés pour les playoffs, et d’autres pas…

« Il y a des gars avec qui vous pouvez aller dans les tranchées, et pas uniquement d’un point de vue basket, mais aussi cérébral » explique-t-il sur son meneur. « Quelqu’un capable de s’adapter à la volée, et de comprendre ce que fait la défense… Ils ne sont pas nombreux en NBA à pouvoir le faire, et en playoffs, c’est monstrueux. Avoir Rondo à ses côtés, c’est vraiment utile. Certains sont taillés pour ce genre de moment, et d’autres non. »

Le moteur d’un 17-4 fatal aux Rockets

En première mi-temps, Rajon Rondo s’est appliqué à attaquer le cercle et à trouver Anthony Davis au alley-oop ou LeBron James sous le cercle. C’est véritablement en seconde mi-temps qu’il va faire des différences.

Déjà, il inscrit un panier à 3-pts en fin de troisième quart-temps. Ensuite, en quatrième acte, il est le moteur d’un 17-4 qui va tuer les Rockets. En quelques instants, il fait une passe décisive pour LeBron James, marque deux tirs primés et vole un ballon dans les mains de James Harden avant de conclure de l’autre côté en contre-attaque. Enfin, il sert Alex Caruso pour un panier à 3-pts, puis Anthony Davis pour un shoot à mi-distance. Le champion 2008 met lui-même un point final à cette séquence avec un dernier panier.

Los Angeles vient donc de passer un 17-4 (de 84-85 à 101-89) où Rajon Rondo a compilé 10 points et fait trois passes décisives sur les sept points restants. Houston est K.O. et ne reviendra pas.

« J’ai pris ce qu’on m’a donné », a simplement déclaré le meneur. « Les gars m’ont trouvé quand j’étais ouvert, j’ai pris mes tirs avec confiance et j’ai eu des layup faciles. »