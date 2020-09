Rajon Rondo, le facteur X des Lakers

Critiqué après sa rentrée dans le premier match, Rajon Rondo a très vite corrigé le tir, et cette fois, personne ne reprochera à Frank Vogel de l’avoir laissé sur le terrain. Et surtout pas LeBron James, très heureux d’avoir le meneur dans son camp, et non plus en face.

« Je pense qu’il a juste été extrêmement agressif, et pas uniquement en attaque. En défense, il a relevé le défi de défendre sur James Harden, et sur n’importe quel joueur devant lui » explique le quadruple MVP. « Il a juste essayé d’être un leader. Et j’insiste, c’est ce que fait « Do ». C’est un leader, et le fait qu’il soit de retour en playoffs est fondamental pour notre équipe. »

Fort de ses 10 points, 9 passes, 5 interceptions et 3 passes, Rajon Rondo a livré un match complet, et lorsqu’il était sur le terrain, les Lakers ont effectué leurs meilleurs passages avec un différentiel de +28 en 29 minutes.

Au relais de LeBron James en premier quart-temps, Rajon Rondo a permis aux siens de signer un 26-11 en cinq minutes pour finir le quart-temps, avec six passes, trois interceptions et un 3-points à la dernière seconde ! C’est surtout Markieff Morris qui en a profité, servi dans le bon tempo par son meneur.

« Son impact se mesure dans l’assurance et la confiance qu’il donne »

« Quand il est entré, il a accéléré le tempo, impliqué les gars et ça ne se voit pas toujours dans les stats » poursuit LeBron James sur ESPN. « Avec « Do », les impondérables sont en attaque et en défense. Il traîne toujours autour du ballon, et il crée des choses pour nous, et ce soir, c’était un exemple de plus. »

La présence de Rajon Rondo permet notamment aux Lakers de contrer le « very small ball » des Rockets avec un cinq où il accompagne LeBron, James, Markieff Morris, Alex Caruso et Kyle Kuzma. Selon ESPN, ce cinq n’a été ensemble que huit minutes, mais il a cumulé 35 points à 14 sur 16 aux tirs, tout encaissant seulement 14 points.

« Il a un tel impact » insiste Frank Vogel. « Son impact se mesure dans l’assurance et la confiance qu’il donne. On essaie de maîtriser les Rockets, et il a fait du super boulot par ses passes, et en limitant nos balles perdues. »

Pour LeBron James, la présence de Rajon Rondo est essentielle pour diriger le jeu mais aussi s’adapter à l’adversaire, et c’est la clé face à Houston. « On a construit une équipe capable de jouer plusieurs manières différentes, capables de jouer grand face à certaines équipes, et de jouer petit face à d’autres, et de jouer aussi un mélange des deux. On a bâti ça depuis le début, et on garde ça dans notre boîte à outils. »