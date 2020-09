Le cas Rajon Rondo fait débat

Le Game 1 entre Los Angeles et Houston marquait la grande première de Rajon Rondo dans la bulle d’Orlando. Et ça s’est vu, avec pas mal d’erreurs et un jeu globalement à contre-temps dans la défaite des siens.

Mais Frank Vogel lui fait confiance et l’a fait jouer 25 minutes, sixième total de l’équipe, juste derrière Danny Green, Kentavious Caldwell-Pope et Kyle Kuzma (tous à 28 minutes). Avec à la clé 8 points à 3/9 aux tirs dont 2/5 de loin, 4 passes décisives, 2 contres, 1 interception, 4 ballons perdus et un +/- de -10.

« C’est un challenge de travailler avec un nouveau joueur à ce stade des playoffs, c’est toujours un peu différent à ce moment de la saison » reconnaît l’entraîneur, qui n’a pas hésité à le faire jouer beaucoup afin qu’il trouve justement son rythme rapidement, car il compte vraiment sur lui dans les prochains jours. « Rajon est un des joueurs les plus intelligent de la ligue et évidemment, l’intelligence de jeu de nos gars augmente quand il est sur le terrain, donc il va vraiment nous aider sur cette série. »

L’option principale pour faire souffler LeBron James

« C’est un super joueur, très cérébral, qui connaît vraiment bien le basket » liste Anthony Davis pour venir à son tour au soutien. « Je ne pense pas qu’il lui faudra beaucoup de temps pour s’acclimater de nouveau à l’équipe. Il a mis des tirs aujourd’hui, il a fait de bonnes actions. La condition physique de match, c’est du sérieux, et on parle de quelqu’un qui reprend en demi-finale de conférence. On va le réintégrer à l’équipe et voir ce que ça donne. »

C’est essentiel car il est le seul véritable meneur de jeu de l’effectif, le seul à pouvoir faire souffler le titulaire LeBron James. « C’est bien pour nous parce que ça permet de reposer ‘Bron » détaille ainsi Anthony Davis. « Il essaie de mener notre jeu, en mode attaque. Ça permet à ‘Bron de souffler, d’être le gars qui reçoit le ballon puis attaque. Il faut juste qu’il retrouve le rythme et la condition physique. »

À 0-1 en demi-finale de conférence, le temps presse.