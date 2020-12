Frustré par la passivité des Kings, Bogdan Bogdanovic est ravi de rejoindre des Hawks ambitieux

Sacramento a attendu jusqu’au bout pour laisser filer Bogdan Bogdanovic, sans contrepartie, affirmant ainsi sa confiance à un Buddy Hield qui évolue dans le même registre. Et c’est finalement Atlanta qui a attiré le Serbe, à la fois reconnaissant envers son ancien club et excité de jouer pour le nouveau.

« Je pense toujours que c’est un super groupe de joueurs et de coachs là-bas, on s’est beaucoup amusé » a-t-il commenté pour son premier point presse sous les couleurs des Hawks. « C’est un groupe talentueux. Ils savent ce que je pense d’eux, je sais ce qu’ils pensent de moi, c’est ce qui est le plus important. On a construit de bonnes relations, on était vraiment bons amis. »

S’il n’avait pas son destin entre ses mains, l’arrière voulait partir, frustré par la passivité des Kings.

« Quand j’ai vu qu’ils ne faisaient aucun move, je me suis dit : ‘Ok, je suis prêt à partir’. Et j’étais très enthousiaste à l’idée de rejoindre Atlanta. »

« L’avenir ne peut qu’être radieux »

À l’inverse de celle des Kings, la reconstruction des Hawks s’est accélérée ces dernières semaines. « Cette équipe est très bonne. Ils ont signé Danilo Gallinari, Solomon Hill, Kris Dunn, Rajon Rondo. C’est très important de ramener un champion, surtout pour les jeunes. »

Ainsi qu’un free agent très courtisé qui a gagné des titres en Europe, des médailles en compétitions internationales, mais encore rien en NBA. « Je sais qu’ils sont passés par la reconstruction, mais ils m’ont fait venir pour passer un cap. On sait pourquoi on est là : c’est l’heure de gagner, vraiment. »

Pour Atlanta, et pour lui. Avec la meilleure recette possible pour y arriver.

« On est à la fois expérimenté, avec des gars qui sont dans la ligue depuis longtemps, et on a des jeunes vraiment très talentueux qui sont dans leur première, deuxième ou troisième année. C’est le groupe idéal pour réussi. Je suis heureux d’en faire partie, l’avenir ne peut qu’être radieux. »