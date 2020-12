Buddy Hield et les Kings sur « la même longueur d’onde »

Le mariage entre Buddy Hield et les Kings est-il suffisamment solide ? Cette question devrait encore occuper la franchise californienne dans les semaines à venir. Alors que les joueurs ont rendez-vous avec le Golden 1 Center ce mardi, pour des entraînements individuels, Monte McNair fait part de son optimisme sur le sujet.

« J’ai parlé avec Buddy, ainsi qu’avec son agent, et je crois que nous sommes tous sur la même longueur d’onde », formule le GM, dont les propos sont relayés par Sacramento Bee. « On est vraiment impatient de voir Buddy se libérer en quelque sorte dans ce système. Je pense qu’il va être fantastique. »

Par « système », le dirigeant fait sans doute ici référence au remodelage de l’effectif sur les lignes arrières. Kent Bazemore et surtout Bogdan Bogdanovic ne sont plus là. Avec le départ de ce dernier, Buddy Hield a de bonnes chances de récupérer sa place de titulaire, occupée par le Serbe sur les derniers mois de la saison passée.

Décidé en cours de saison dernière, ce changement de hiérarchie avait visiblement déplu à l’ancien joueur des Pelicans. Au point qu’il a été question d’une rupture avec son coach, Luke Walton. Cette situation alimente, depuis, la rubrique des rumeurs le concernant. Et lorsque le shooteur « like » tel ou tel contenu, certains y voient des insinuations évidentes d’une envie de départ.

À voir si le fait de laisser filer Bogdan Bogdanovic à Atlanta est un signal apprécié par Buddy Hield. Son GM, en tout cas, veut faire en sorte que oui.

« Je l’ai dit par le passé que le talent de Buddy est exceptionnel, surtout avec son niveau d’élite au tir, ce que nous avons vu durant cette intersaison est « premium ». Buddy va être très bien dans le système que Coach Walton, Alvin (Gentry) et Rex (Kalamian) vont mettre en place. Je suis impatient de le voir à l’œuvre au camp d’entraînement et de voir comment il peut y progresser. J’ai la plus grande confiance dans le fait que Buddy continuera à jouer dur chaque soir comme il l’a toujours fait. »