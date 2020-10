Buddy Hield ne répond plus aux appels de Luke Walton… et se verrait bien aux Sixers

Sacramento va de nouveau devoir gérer le « cas Buddy Hield ». On se souvient ainsi que l’arrière avait déjà été « turbulent » à l’époque où il attendait une prolongation de contrat, multipliant les coups de pression à Vlade Divac.

Il s’était ensuite calmé après avoir signé l’offre de 106 millions de dollars sur quatre ans, 86 millions étant garantis.

Sauf que c’était sur la base de ses performances avec Dave Joerger, et que le Bahaméen est beaucoup moins à l’aise sous les ordres de Luke Walton. Ce dernier l’a même sorti du cinq majeur, au profit de Bogdan Bogdanovic, ce que Buddy Hield n’a pas apprécié. Et selon The Athletic, les relations entre le joueur et son coach sont très tendues. Le shooteur en est même arrivé au point où il ne répond plus aux appels téléphoniques de son entraîneur…

Un comportement qui va forcément finir par poser problème, surtout que la prolongation de Buddy Hield commence l’année prochaine, avec 24 millions de dollars, avant d’être dégressive jusqu’en 2024.

Pour ne rien arranger, le joueur des Kings s’amuse sur les réseaux sociaux, faisant comprendre qu’il se verrait bien aux Sixers en « likant » les messages évoquant un transfert à Philadelphie, ou l’arrivée de Doc Rivers.

Il faut dire qu’avec ses qualités de shooteur, Buddy Hield a un profil susceptible d’intéresser Philadelphie, afin d’écarter le jeu autour de Ben Simmons et Joel Embiid, même si ses limites sur le dribble et surtout en défense ont de quoi refroidir. A-t-il vraiment l’étoffe d’un titulaire, ou simplement d’un sixième homme ? Les Kings ont déjà du mal à trancher, et c’est en tout cas un premier dossier chaud pour le nouveau GM californien, Monte McNair.