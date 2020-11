Les Kings laissent Bogdan Bogdanovic rejoindre les Hawks

Ils ont attendu jusqu’à la dernière minute pour donner leur décision, et finalement les Kings ont choisi de ne pas égaler l’offre des Hawks pour Bogdan Bogdanovic, soit 72 millions sur quatre ans. L’arrière-ailier serbe rejoint donc Atlanta où il complète un recrutement XXL avec Rajon Rondo, Danilo Gallinari et Kris Dunn, mais aussi Tony Snell et Solomon Hill. Les Hawks visent les playoffs, et ils s’en donnent les moyens !

À l’inverse, le choix des Kings semble incompréhensible. Ils laissent filer Bogdan Bogdanovic sans aucune contrepartie, alors même qu’ils auraient pu égaler l’offre, puis le transférer plus tard si vraiment il n’entrait pas dans leurs plans, même si l’offre des Hawks aurait rendu difficile un transfert sans le consentement du joueur jusqu’à la prochaine « free agency ». Mais selon ESPN, le nouveau GM, Monte McNair, ne voulait pas s’encombrer d’un gros contrat et il préfère construire autour de trois joueurs : De’Aaron Fox, Marvin Bagley III et Buddy Hield.

Par ailleurs, ils ont sélectionné un « combo guard » dans la Draft avec Tyrese Haliburton et il estime que leur backcourt n’avait plus besoin de Bogdan Bogdanovic.

Ce qui signifie que la franchise aura donc perdu Harry Giles, Kent Bazemore et désormais Bogdan Bogdanovic, sans recruter le moindre free agent. On évoque la piste d’Hassan Whiteside, mais pour l’instant, Sacramento reste inactif, et c’est très inquiétant alors que la franchise reste sur 14 ans sans playoffs.