Les Hornets font confiance à Vernon Carey Jr.

Alors qu’on les disait très intéressés par un pivot comme James Wiseman ou Onyeka Okongwu, les Hornets ont finalement récupéré LaMelo Ball avec leur 4e choix de la dernière Draft. Et c’est au deuxième tour, avec leur 32e choix, qu’ils ont mis la main sur un intérieur, en choisissant Vernon Carey Jr, qui sortait de Duke.

Un beau bébé de 2m08 pour 122 kilos qui compilait 17.8 points à 58% aux tirs, 8.8 rebonds et 1.6 contre en 25 minutes de moyenne la saison passée chez les Blue Devils.

Et la franchise de Michael Jordan compte sur son rookie puisqu’elle lui a offert un contrat de quatre ans, le spécialiste du « salary cap » chez ESPN, Bobby Marks, précisant qu’il s’agirait sans doute du contrat ayant le plus d’argent garanti pour les joueurs sélectionnés au second tour de la Draft 2020.