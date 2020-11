Stephen Curry sous le charme de James Wiseman

Evidemment sonné par la nouvelle blessure grave de Klay Thompson, Stephen Curry et les Warriors ne veulent cependant pas laisser le pessimisme gagner leur centre d’entraînement ultra moderne de San Francisco.

À vrai dire, le triple champion et double MVP est quant à lui dans une forme olympique, après ce qui est probablement la plus longue période de repos / préparation de sa carrière NBA.

« J’ai eu beaucoup de temps pour faire de la muscu. Sept mois pour soulever de la fonte [rires] », précise-t-il dans une interview avec ESPN. « Je me sens super bien. J’ai clairement tiré profit de tout ce temps hors terrain. J’ai hâte de pouvoir recommencer cette nouvelle saison, malgré la situation difficile pour Klay évidemment. On a toujours le sentiment qu’on est une menace à gérer. »

Pour contrecarrer la mauvaise nouvelle en provenance de Klay Thompson, Stephen Curry veut positiver avec l’arrivée des deux rookies de Golden State, James Wiseman et Nico Mannion. Deux jeunes joueurs qu’il connaît bien pour les avoir déjà rencontrés lors de ses camps d’été organisés avec son sponsor.

« C’est un des trucs qui me remplit de joie pour cette année. Lui et Nico Mannion sont des anciens jeunes qui ont participé à mes camps, il y a deux et trois ans. Ils vont peut-être bien devoir arriver avec leur maillot du camp Steph Curry lors du prochain camp d’entraînement avant de pouvoir commencer à jouer [rires]. »

« Il a ce truc en plus, ce quelque chose qui le rend spécial »

Tout comme Draymond Green, Steph Curry est aussi persuadé que James Wiseman est un talent à part.

« On peut regarder son physique et voir les qualités naturelles et le talent brut qu’il a en lui, mais ce que je préfère, c’est son attitude. Il a ce regard qui dit qu’il est prêt à apprendre, prêt à travailler. Il n’a pas peur du défi qui l’attend [en NBA]. Il a ce truc en plus, ce quelque chose qui le rend spécial. »

Attendu comme un pilier de la défense des Dubs la saison prochaine, à défaut d’apporter un formidable écot offensivement, James Wiseman fait logiquement saliver Stephen Curry qui n’a aucune intention de lâcher la saison à venir à cause de la blessure de Klay Thompson.

Attentif à l’évolution du paysage NBA, durant la bulle mais aussi après, Stephen Curry sait que la conférence Ouest sera, comme toujours, un sacré parcours du combattant. Mais les « Warriors » sont prêts à en découdre…

« Ayant bien suivi ce qui s’est passé dans la bulle, j’ai vu Los Angeles remporter le titre et rempiler pour la saison prochaine. Dans la conférence Ouest, il y a les Clippers, Denver, Houston, Portland, Utah, Dallas, Phoenix… Tellement d’équipes talentueuses qui veulent passer un cap. On est passé par là aussi, donc on sait ce qu’il faut faire et on va évidemment se reposer sur notre expérience. On a un mélange idéal d’expérience, de jeunesse et d’opportunités. Et quand on arrivera en playoffs, ça dépendra du duel proposé mais on sera concentré. On sera une force sur laquelle il faudra compter. »