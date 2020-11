Longtemps attendu au premier tour de la Draft 2020, Nico Mannion a vu sa cote descendre en flèche, et finalement ce sont les Warriors qui l’ont récupéré au second tour avec le 48e choix.

Il sera le troisième meneur de l’équipe, derrière Steph Curry et Brad Wanamaker, et la franchise a décidé de le conserver avec un « two-way contract ». Ce qui signifie qu’il ne fait pas partie des 15 contrats garantis, et que les Warriors considèrent cette saison comme un année de formation.

À lui de faire ses preuves mais il sait déjà qu’il est là pour apprendre : « La première chose à laquelle j’ai pensée : je vais apprendre de Steph. Il est dans la ligue depuis pas mal de temps, MVP à plusieurs reprises. En fait, j’ai déjà eu l’occasion de le rencontrer. J’ai joué au camp de Steph et j’ai appris à le connaître un peu. Mais je suis excité. Je pense que le plus important pour moi, c’est d’avoir quelqu’un à qui me référer pour apprendre. C’est un vétéran et l’un des meilleurs joueurs de tous les temps. Je vais juste être comme une éponge, pour essayer d’absorber le plus d’informations possibles de sa part ».

INTERSAISON WARRIORS 2020

Arrivées/signatures : James Wiseman, Nico Mannion, Kelly Oubre Jr (Thunder), Brad Wanamaker (Celtics), Kent Bazemore (Kings)

Départs : Ky Bowman (Clippers)

Les free agents qui prolongent dans leur club sont en gras, les rookies non encore signés sont en italique.

LEXIQUE

Two-way contract : Conçu pour créer une nouvelle passerelle entre la NBA et la G-League, ce type de contrat permet à chaque équipe de s’attacher les services d’un ou deux joueurs supplémentaires, pour les faire évoluer principalement dans leur franchise de ligue de développement affiliée mais aussi jusqu’à 45 jours en NBA. Cette année, cette limite est transformée en 50 apparitions sur la feuille de match.