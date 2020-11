Annulé en 2021, le All-Star Game d’Indianapolis est décalé à 2024

On le savait menacé depuis plusieurs semaines maintenant et l’officialisation est finalement tombée ce soir : le All-Star Game 2021 n’aura pas lieu comme prévu à Indianapolis (Indiana), en février prochain. Comme l’annonce The Athletic, il a effectivement été reporté au mois de février 2024. Sans public (ou presque), il était évidemment beaucoup trop compliqué de maintenir l’événement, alors que le Covid-19 touche toujours autant les États-Unis.

Les All-Star Game 2022 et 2023 ayant d’ores et déjà été attribués aux villes de Cleveland (Ohio) puis Salt Lake City (Utah), la ville d’Indianapolis devra donc attendre trois ans de plus avant d’accueillir l’événement, qui n’a plus eu lieu dans l’Indiana depuis 1985 et qui était censé rapporter quelque 100 millions de dollars à la ville.

Mais comme l’indique le New York Times, il devrait y avoir une formule revisitée du All-Star Weekend cette saison, entre les 4 et 11 mars 2021. Autrement dit au moment de la pause d’une semaine prévue dans le calendrier.