Le All-Star Game 2021 à Indiana menacé ?

Voulant attendre le plus longtemps possible pour programmer et organiser la saison prochaine en fonction du Covid-19, la NBA a déjà pris une décision : ne pas bloquer les dates du All-Star Game 2021.

L’événement devait se dérouler entre le 12 et le 14 février 2021 à Indianapolis et rapporter à la ville autour de 100 millions de dollars grâce aux retombées économiques.

« Étant donné l’incertitude qui règne autour de la saison 2020-2021, la NBA et les Pacers ont informé les partenaires hôteliers que le All-Star Game 2021 ne pourrait pas se tenir aux dates prévues », a confirmé un porte-parole de la ligue à Fieldhouse Files. « Davantage d’informations sur le calendrier de la saison prochaine, All-Star Game compris, seront annoncées plus tard. »

Peut-être donc que l’évènement aura lieu un peu plus tard, ou qu’il n’aura simplement pas lieu. En attendant, les éditions 2022 et 2023 sont toujours annoncées à Cleveland et Salt Lake City.