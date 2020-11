La NBA dévoile la structure de son nouveau calendrier

Comme l’avait laissé entendre le GM des Hawks, la NBA a décidé de scinder le calendrier 2020/21 en deux, et dans quelques jours, la ligue ne dévoilera que la première partie du programme des rencontres. La NBA parle d’ailleurs de « première moitié » et de « deuxième moitié ». La première se déroulera du 22 décembre au 4 mars, et on en connaîtra les détails vers le 1er décembre. La seconde se déroulera du 11 mars au 16 mai. La NBA n’en dévoilera les matches que plus tard, en fonction des éventuelles rencontres reportées à cause de l’épidémie de Covid-19.

Entre les deux parties, une coupure de six jours, sans All-Star Game.

Pour les 72 matches, format inédit, chaque équipe jouera 42 matches dans sa conférence, soit trois matches contre les 14 autres équipes, et 30 contre les équipes de l’autre conférence, avec un match à domicile et l’autre à l’extérieur.

Pour les 42 rencontres intra-conférence, la NBA a déjà défini les équipes qui recevront deux fois à domicile un adversaire, et qui donc ne se déplaceront qu’une fois face à ce même adversaire. Cela a été fait de manière aléatoire, même si on retiendra que les équipes d’une même division (par exemple, la Pacific) joueront deux fois à domicile contre toutes les équipes d’une autre division (la Southwest) et deux fois à l’extérieur contre les équipes de la troisième division (la Northwest).

La NBA a aussi annoncé que le nouveau format du « play-in » (barrage) a été validé, et on en rappelle les grandes lignes. Quatre équipes par conférence, soient les 7e, 8e, 9e et 10e, y participeront. A priori, il n’y aura pas de nombre de victoires d’écart imposées entre le 7e et le 10e, contrairement à ce qui s’était passé dans la « bulle ».

Alors que la saison régulière se terminera le 16 mai, ce « play-in » aura lieu du 17 au 21 mai avec cette formule :

– Game 1 : une rencontre entre le 7e et le 8e. Le vainqueur est qualifié avec le 7e ticket pour les playoffs.

– Game 2 : une rencontre entre le 9e et le 10e. Le perdant est éliminé, et le vainqueur affronte le perdant du match entre le 7e et le 8e.

– Game 3 : une rencontre entre le perdant du Game 1 et le gagnant du Game 2. Le vainqueur décroche la 8e place pour les playoffs.

Ce qui signifie, que les 7e et 8e auront besoin d’une seule victoire pour aller en playoffs, tandis que les équipes classées 9e et 10e auront besoin de deux victoires. Ce qui signifie aussi que les équipes classées 9e et 10e ne pourront pas se qualifier ensemble pour les playoffs, et que le 7e ou le 8e sera forcément en playoffs.