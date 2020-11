La NBA ne devrait communiquer que la première moitié du calendrier

Et si c’était pour cette raison que la NBA envisage de sacrifier le All-Star Game ? Le GM et président des Hawks, Travis Schlenk, a en tout cas livré une indiscrétion en ce sens, indiquant que la NBA ne devrait publier que la première partie du calendrier, afin de se laisser la possibilité de reprogrammer d’éventuels matchs de la première partie de saison reportés pour cause de Covid-19.

« De la Draft, en passant par la free agency, le training camp, jusqu’aux matchs de pré-saison, nous n’avons pas encore tous les protocoles de la ligue sur tout ce que nous allons devoir appliquer, juste pour essayer de démarrer la saison » a-t-il déclaré. « Nous savons évidemment que nous ne jouons que 72 matchs au lieu de 82. Ils ne nous communiqueront que la première moitié du calendrier, et non le calendrier complet en une seule fois. Ils auront une pause au milieu du calendrier pour rattraper les matchs qui auront été reportés à cause des maladies ».

Des « road trip » adaptés ?

Même si on sait que la saison débutera le 22 décembre, et qu’il y aura une coupure d’une semaine en mars, les interrogations demeurent nombreuses au sujet de l’organisation. Parmi les mesures de bon sens vers lesquelles la ligue pourrait se diriger, il y a notamment la question des voyages et des matchs à l’extérieur. Les « road trip » pourraient ainsi comporter quelques nouveautés cette saison…

« Ça va davantage ressembler à ce qui se fait au baseball, comme si nous allions à Charlotte pour jouer contre les Hornets et que nous restions pendant trois jours afin de jouer nos deux matchs contre eux là-bas pour essayer de limiter les voyages ».

La NBA est encore à l’évaluation des différents scénarios possibles et comme l’a précisé Travis Schlenk, les franchises sont encore en attente de directives sur bien des points.

« Il y a encore beaucoup de choses à déterminer. Les discussions portent sur le nombre de personnes qui peuvent voyager en avion, le transport des diffuseurs, toutes ces choses sont floues. Il y a aussi le nombre de personnes qui sont autorisées à entrer dans le centre d’entraînement, qui est divisé pour le moment. Nous avons les joueurs, les entraîneurs et les coachs d’un côté, et le staff du front office de l’autre côté du bâtiment et nous faisons de notre mieux pour que ces deux groupes différents ne se mélangent pas. On se fait tester tous les jours en essayant de maintenir les distances avec chacun. Ce sera une saison folle, il faudra s’adapter à la volée ».