Axel Toupane va participer au training camp des Warriors

Libre de tout contrat et présent avec l’équipe de France à Pau pour préparer les matches de qualification de l’Euro 2022 des prochains jours, Axel Toupane a quitté le groupe France a annoncé la FFBB.

Un départ synonyme de bonne nouvelle puisqu’il va prendre l’avion pour les États-Unis car il est invité au training camp des Warriors. Il sera remplacé chez les Bleus par Yakuba Ouattara.

« Depuis la fin de saison dernière mon objectif est de retourner en NBA », assure l’ancien joueur de Denver. « Je sais que si je suis en forme physique, avec mon expérience, j’ai une vraie chance. Je connais mieux les joueurs, je connais mieux mon jeu. Je suis mieux armé qu’il y a trois ans. »

L’ailier n’avait disputé que 25 matches NBA, dont 21 la première année avec les Nuggets, en deux saisons entre 2015 et 2017. Il avait davantage brillé en G-League, avec l’équipe Toronto 905 notamment. Depuis, il s’était imposé comme un bon joueur d’Euroleague, d’abord avec Kaunas avec qui il avait atteint le Final Four, puis à l’Olympiakos et enfin à Malaga. En septembre, il avait effectué une pige à la SIG, et le revoilà prêt à gagner sa place en NBA avec un profil de défenseur qui peut séduire Steve Kerr.