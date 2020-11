Ricky Rubio, le retour du shérif dans le Minnesota

Avec le dernier n°1 de la Draft en la personne d’Anthony Edwards, les Wolves ont hérité d’un énorme talent qui n’est évidemment pas un produit fini. Pour l’encadrer, Minnesota pourra certes compter sur ses deux stars actuelles, Karl-Anthony Towns et D’Angelo Russell.

Mais les Wolves ont également fait revenir Ricky Rubio au bercail, lui qui avait débuté sa carrière NBA dans la région des Milles Lacs en 2011, deux ans après sa Draft, alors qu’il évoluait alors sous les couleurs de Badalone. Ce retour du génial meneur passeur catalan a ému du monde, à commencer par Ricky Rubio lui-même…

De nouveaux souvenirs à écrire

« En voyant toutes les vidéos et les clips qu’ils ont fait pour mon retour, c’était incroyable, genre c’est arrivé il y a un long moment. Mais en même temps, j’ai tous ces souvenirs encore en tête », explique-t-il à The Athletic. « Les choses ont changé. Dix années changent une vie. Je suis un joueur différent mais aussi un homme différent. »

Avec deux saisons dans l’Utah, au contact de Donovan Mitchell qu’il a aidé à grandir, et une autre campagne à Phoenix, au contact de Devin Booker qu’il complétait plutôt bien dans la ligne arrière des Suns, Ricky Rubio va retrouver un autre arrière à gros potentiel avec Anthony Edwards.

« Ça a commencé à faire plus de sens pour moi quand j’ai commencé à relier les différents éléments. À Minnesota, je peux aider une jeune équipe avec beaucoup de talent qui a déjà fait de belles choses. Je pense que je peux m’intégrer dans le puzzle. »

Déjà contacté par Gersson Rossas et Ryan Saunders (dont il est proche) l’été passé, Ricky Rubio est désormais prêt à revenir. « Je n’ai pas aimé comment je suis parti. Je comprends que c’était du business et je sais comment ça marche. Je n’étais pas prêt à revenir [l’année passée] mais maintenant, je me sens plus prêt, plus mature. »

Il faut dire que le jeune Ricky des années Wolves a bien changé. Devenu papa en début d’année, l’ancien prodige de Barcelone a également bien évolué dans son jeu, plus seulement passeur mais beaucoup plus complet, notamment avec un tir à 3-points de plus en plus précis à force de travail et de répétition.

À 30 ans, Ricky Rubio sort de sa meilleure saison avec 13 points, 9 passes et 5 rebonds de moyenne, dont 36% à 3-points, son talon d’Achille historique. « Ces trois dernières années, j’ai vraiment appris à jouer sans le ballon. C’est comme ça que tu grandis en tant que joueur, en se mettant dans différentes situations et en s’adaptant. Être dans des situations inconfortables peut vraiment t’aider à progresser dans ton jeu, si tu en fais bon usage. »

Un leader qui n’a plus peur !

D’abord vexé d’être à nouveau transféré alors que les Suns semblaient enfin prendre tournure, Ricky Rubio a désormais tourné la page. Mais il lui a tout simplement fallu un peu de temps après avoir appris la nouvelle de son transfert, alors qu’il était chez lui, à courir sur son tapis roulant.

« Ce n’est clairement pas la manière dont tu veux l’apprendre, surtout quand mon agent parlait avec l’équipe et qu’ils disaient que mon nom était hors des discussions quand toutes ces rumeurs sont apparues. Tu as l’impression que tout ce qu’ils t’ont dit durant la saison, à propos du nouveau projet et d’une équipe jeune qui a besoin de toi, c’est du bla-bla. Rien ne semble vrai. »

Dans le Minnesota, Ricky Rubio va donc retrouver Ryan Saunders, à qui il avait plus ou moins promis des retrouvailles (mais pas forcément si tôt), mais aussi Karl-Anthony Towns avec qui il a joué deux saisons. Plus encore, il va retrouver un de ses compatriotes en Juancho Hernangomez, qui vient de prolonger avec les Wolves.

Mais Ricky Rubio est aussi impatient de retrouver un autre homme fort de l’organigramme de la franchise, Pablo Prigioni : « J’ai eu beaucoup de batailles contre lui. J’ai appris de son expérience et de sa mentalité argentine, qui est un peu similaire à la nôtre en équipe nationale d’Espagne. J’ai vraiment hâte de travailler avec lui. »

À l’orée de sa dixième saison dans la Grande Ligue, et ce après six saisons professionnelles en Espagne auparavant (dont quatre en Euroleague, et une en EuroCup – avec les deux trophées remportés respectivement en 2010 et 2008), sans parler de son palmarès en équipe nationale, Ricky Rubio commence à avoir de la bouteille.

C’est ce type de patron aguerri et expérimenté que recherchaient les Wolves. « Par le passé, j’étais déjà une sorte de leader, mais j’avais peur de certaines choses. Je n’ai plus peur de rien maintenant. Maintenant, si j’ai quelque chose à dire, je vais le dire de la bonne manière, mais je peux aussi m’énerver ! Peu importe qui, si quelqu’un fait mal son boulot, je vais le rappeler à l’ordre. »