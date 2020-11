Né à New York, Obi Toppin est touché de pouvoir représenter sa ville

Les Knicks le voulaient absolument. La franchise en « mourrait d’envie » et avait tout tenté, jusqu’au dernier moment, pour monter dans cette Draft et ainsi ne pas le voir leur filer entre les doigts. Mais finalement, avec son 8e choix, New York a réussi à mettre la main sur Obi Toppin.

L’ancien joueur de Dayton, qui a raflé cinq des six trophées de meilleur joueur NCAA la saison passée, va former un trio d’avenir avec Mitchell Robinson et R.J. Barrett.

« J’ai l’impression que R.J. et moi, on va être un bon duo », annonce-t-il à SNY. « Ce sera comme ce que j’ai fait avec Jalen Crutcher, à Dayton. Barrett et moi, on va mettre en difficulté beaucoup d’équipes, sur les pick-and-roll notamment. On sera un duo très dynamique et on va le prouver dans l’exercice qui arrive. »

« Remettre New York sur la carte »

Comme souvent, les promesses sont belles à New York. Mais année après année, les Knicks déçoivent. Le défi pour Obi Toppin est donc immense, surtout qu’il est très attaché à cette ville.

« Je viens de New York (il est né à Brooklyn), voilà pourquoi c’est important. Représenter ma ville, c’est incroyable. Énormément de gens prient pour être dans cette position. Je veux remettre New York sur la carte. »

Pour cela, il va falloir briller sous les ordres d’un coach rigoureux, Tom Thibodeau, qui est avant tout un technicien défensif. Obi Toppin sait donc qu’il va devoir faire des efforts, et qu’il ne pourra pas se cacher.

« J’ai appris énormément sur le coach pendant la pandémie, et j’ai compris qu’il était un coach défensif. C’est une des choses les plus importantes sur lesquelles je vais avoir besoin de travailler. Je pense qu’avec lui comme entraîneur, je vais être davantage concentré dans ce domaine. Je sens que si je progresse en défense, je vais devenir un excellent joueur un jour. Un très fort joueur. »