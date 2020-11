Draft 2020 : les Knicks en quête du 5e choix des Cavaliers pour récupérer Obi Toppin ?

Cela fait plusieurs jours que les rumeurs font état d’un fort intérêt des Knicks pour Obi Toppin, le meilleur joueur NCAA la saison dernière. Sauf qu’avec son 8e choix, la franchise de New York a peu de chances de le récupérer.

The Athletic explique que les Knicks sont donc à la manœuvre et ont ainsi discuté d’un échange pour obtenir le 5e choix de Cleveland, contre leurs 8e et 23e choix, tout juste récupéré d’Utah.

Mais pour l’instant, ce n’est pas suffisant pour les Cavaliers, qui voudraient davantage. Peut-être un jeune joueur comme Mitchell Robinson…