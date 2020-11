Draft 2020 : les Knicks récupèrent le 23e choix du Jazz

Est-ce un échange qui en prépare un autre dans cette Draft ou qui peut permettre aux Knicks d’avoir de meilleurs arguments pour un gros transfert, comme celui de Russell Westbrook ? L’avenir le dira.

En attendant, ESPN nous apprend que New York a envoyé ses deux choix de Draft (27e et 38e position) contre le 23e du Jazz. Les Knicks ont donc désormais le 8e et le 23e choix du premier tour.

Plus anecdotique, le président Leon Rose et les Knicks récupèrent également les droits d’Ante Tomic, qui fut pendant de longues années l’arlésienne du Jazz. Le pivot croate a été drafté par Utah en 2008 mais il n’a jamais quitté l’Europe. Et ce n’est pas à 33 ans qu’il va faire le grand saut et venir à New York…