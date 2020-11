Draft 2020 : les Knicks voudraient absolument Obi Toppin

S’il n’est quasiment jamais évoqué comme un premier choix de Draft potentiel pour le 18 novembre prochain, Obi Toppin sera tout de même appelé rapidement.

Et pour cause : l’ailier de Dayton a raflé tous les trophées de meilleur joueur NCAA de la saison passée avec 20 points (63 % de réussite au shoot) et 7.5 rebonds de moyenne.

Les Knicks voudraient d’ailleurs lui mettre la main dessus, d’après ESPN, qui souligne que le joueur s’est engagé avec l’agence Creative Artists Agency, dont faisait partie Leon Rose, le nouveau président des Knicks.

Sauf que les Knicks ne possèdent que le huitième choix et si la franchise New York « meurt d’envie » de sélectionner Obi Toppin, d’après nos confrères, les chances semblent minces de voir sept équipes le zapper. Surtout que les Cavaliers, qui choisiront en cinquième position, semblent également intéressés par son profil.

À moins que New York ne mette en place un « trade up » pour grimper de quelques places dans la Draft…