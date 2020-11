Killian Hayes va-t-il devenir le Français drafté le plus haut ?

À quelle place va être drafté Killian Hayes ? Tel sera l’un des enjeux de la nuit pour le basket français, de plus en plus représenté dans la ligue depuis l’arrivée de Tariq Abdul-Wahad, drafté par les Kings en 1997 avec le 11e choix, puis Tony Parker en 2001, un an après la Draft de Jérôme Moïso, choisi par Boston en 2000, également avec le 11e pick. À tel point que le basket français est aujourd’hui devenu le deuxième plus gros pourvoyeurs de joueurs étrangers en NBA (33) derrière le Canada (49).

Une place à la Draft ne fait pas une carrière

Paradoxalement, TP a été sélectionné en fin de premier tour (par les Spurs avec le 28e pick), un exemple parmi tant d’autres (Boris Diaw fut le 21e pick en 2001, Rudy Gobert le 27e en 2013) pour rappeler que la position à la Draft ne fait pas une carrière, dans un sens comme dans l’autre.

« Au contraire, je pense que c’est encore plus de motivation, pour prouver que les franchises d’avant qui ne m’auront pas draftées auront eu tort », a notamment lâché Théo Maledon hier au sujet de son éventuelle place dans la hiérarchie cette nuit. « Ça ne me tracasse pas vraiment. Je sais que je suis un travailleur, et que j’ai souvent envie de progresser. Je suis aussi un compétiteur et je suis plus préoccupé par la vérité du terrain et prouver. C’est sur le terrain qu’il faudra prouver ».

Au total, 18 joueurs français ont été draftés au premier tour, et c’est donc Tony Parker qui ferme la marche, en compagnie de son ancien coéquipier Ian Mahinmi, drafté en 2005 avant d’arriver en NBA deux ans plus tard.

Au pied du podium, on retrouve Tariq Abdul-Wahad, Jérôme Moïso et Mickaël Piétrus, lui aussi drafté en 11e position par les Warriors en 2003. Joakim Noah a ensuite été le Français drafté le plus haut pendant dix ans. À sa sortie des Gators avec lesquels il avait remporté deux titres de champion NCAA en 2006 et 2007, le fils de Yannick Noah avait alors été choisi en 9e position par les Bulls. Dix ans plus tard, c’est le « French Prince », Frank Ntilikina, qui l’a détrôné lors de la Draft 2017 avec le 8e choix des Knicks.

En attendant Victor Wembanyama ?

L’an dernier, Sekou Doumbouya avait bénéficié d’une grosse cote au long du processus pré-Draft. Il avait ainsi intégré la « Green Room » et était ainsi attendu dans le Top 10 pour finalement hériter d’un 15e pick, alors détenu par les Pistons. Qu’en sera-t-il cette saison ?

Alors que Théo Maledon et Killian Hayes bénéficiaient de très bons échos depuis leurs débuts en pro, ce dernier semble désormais partir avec une longueur d’avance, suite à sa très bonne saison en Allemagne.

« Il a une grande marge de progression. Quand on voyait un Nando De Colo, on savait que son jeu était fait pour l’Europe. Celui de Killian, qui se nourrit d’espaces, percute beaucoup, semble programmé pour la NBA » avait déclaré son coach à Cholet, Erman Kunter. « Ça fonctionnera aux États-Unis. Il a des qualités exceptionnelles. »

Parviendra-t-il à faire mieux que Frank Ntilikina ? L’histoire peut aussi se répéter puisque les Knicks possèdent encore le 8e pick cette saison. Quoiqu’il arrive, le basket français va continuer à envoyer ses meilleurs prospects outre-atlantique, à l’image de Victor Wembanyama, déjà annoncé tout en haut de la Draft 2023 !