Pour la première fois de son histoire, le Thunder portera un maillot où il sera uniquement inscrit Oklahoma. Pour son maillot « City Edition », la franchise a choisi de célébrer le 113e anniversaire de la naissance de l’Etat d’Oklahoma, et les caractères en majuscule reprennent l’inscription présente sur le drapeau officiel de l’Etat.

« Cette saison, la tenue City Edition illustre et honore vraiment la fierté que nous ressentons à être l’équipe de l’Oklahoma« , a déclaré Brian Byrnes, vice-président du marketing du Thunder. « C’est aussi un hommage aux personnes de notre État qui se définissent par les valeurs de travail acharné, de persévérance et de gentillesse. L’aspect moderne de la tenue reflète l’accent mis par l’État au XXIe siècle sur l’innovation et l’élan en avant. Des choses merveilleuses et inspirantes se produisent dans cet État, et le Thunder est fier de refléter ces valeurs. »

Selon un communiqué de l’équipe, les couleurs s’inspirent des couchers de soleil de l’Oklahoma, et la silhouette des contours de l’État de l’Oklahoma est centrée sur le devant du short. La saison passée, le maillot « City Edition » avait rendu hommage au 25e anniversaire de l’attentat à la bombe d’Oklahoma City.