Nicolas Batum et Evan Fournier décident de ne pas tester le marché

Signé lors de la folle intersaison de 2016 pour 120 millions de dollars sur cinq ans, le contrat de Nicolas Batum disposait d’une option sur la cinquième et dernière année.

Et comme l’annonce The Athletic, l’ailier français va logiquement l’activer pour débloquer 27 millions de dollars sur la saison 2020-21.

Tombé à 3 points de moyenne en seulement 22 apparitions la saison passée, Nicolas Batum a tout simplement bouclé la pire saison de sa carrière NBA. À 31 ans, il a connu une année difficile avec une blessure récurrente à la main gauche, étant carrément sorti de la rotation de James Borrego, au bout du banc de Charlotte.

Ça fait cher le vétéran peu utilisé. Dans le même temps, Nicolas Batum pourrait bel et bien faire l’objet d’un échange d’ici à la reprise de la compétition.

Même décision pour Evan Fournier et c’est plus surprenant. L’arrière/ailier du Magic a décidé d’aller au bout de son contrat, et il touchera 17 millions de dollars la saison prochaine. Le Français reste sur sa meilleure saison en carrière, mais sans doute que son agent a pris le température du marché, et qu’il était plus prudent de ne pas s’y lancer au regard de la conjoncture incertaine. C’est plutôt une bonne nouvelle pour Orlando, mais aussi pour Nikola Vucevic qui voulait poursuivre l’aventure avec son coéquipier et ami.