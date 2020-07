Nicolas Batum veut retenir la leçon d’une saison compliquée

Il faudra sans doute attendre décembre pour revoir les Hornets sur un parquet, et notamment Nicolas Batum. Le Français a vécu une saison très compliquée, pour ne pas dire catastrophique, et il aura sans doute à coeur de se racheter la saison prochaine. Devenu un « role player » pour encadrer les jeunes, il entamera sa dernière année de contrat puisqu’on le voit mal faire jouer sa « player option » alors qu’il touchera 27 millions de dollars !

« Après la fin de la période des transferts, tout a changé et j’ai accepté mon rôle » explique-t-il sur le site officiel des Hornets. « Dans une carrière, on a des hauts et des bas, de bonnes saisons et des mauvaises. Il faut faire avec. J’ai eu de la chance et j’ai été gâté dans ma carrière. J’ai eu davantage de bonnes saisons que de mauvaises, et en comptant mes années en France, je suis sur les terrains depuis 15 ans. Je dois juste retenir la leçon de ce qu’il s’est passé cette année. Je pense que mon attitude était la bonne. Il faut retenir des leçons de chaque situation. »

« Cette franchise va dans la bonne direction »

A titre collectif, c’est une saison de plus sans playoffs pour les Hornets qui ont entamé leur vie sans Kemba Walker. Mais le Français est optimiste pour la suite.

« Cette franchise va dans la bonne direction. Devonte’ Graham a montré qu’il peut être un super meneur de jeu dans cette ligue pour les dix prochaines années. PJ Washington a un potentiel incroyable, on a les jumeaux Martin, on a Miles Bridges, qui a été MVP au Rising Stars Challenge. J’ai fait partie d’une situation similaire avec les Trail Blazers il y a quelques années. Nous avions beaucoup de jeunes qui essayaient de prendre la bonne direction et cette équipe va dans la bonne direction. Ils ont conscience de ce qu’ils doivent faire, ils sont sur le terrain tous les jours, même depuis la saison s’est arrêtée. »

Pour Batum, les Hornets ont fait mieux que prévu, et ils progressaient avant l’arrêt de la saison. « Quand on a commencé la saison, les gens n’attendaient pas vraiment grand-chose de nous, surtout de nos jeunes, mais ils ont prouvé qu’ils étaient des joueurs NBA et de bons joueurs » conclut-il. « Surtout lors des six dernières semaines, ils étaient bien. Ils ont montré ce qu’ils pouvaient devenir. S’ils se focalisent sur leur travail, ils peuvent réussir de grandes carrières. Lorsqu’on donne la chance à un jeune d’aller sur le terrain, il faut la saisir. Ces gars en ont fait du bon travail. »