Les Raptors confiants sur leurs chances de conserver Fred VanVleet

Après avoir été précieux dans le titre des Raptors en 2019, et s’être finalement imposé comme titulaire à Toronto, Fred VanVleet n’a pas caché qu’il avait bien l’intention de décrocher un gros contrat à la « free agency ».

« Je vais essayer d’être payé. Je n’ai pas peur de le dire » expliquait-il au micro de J.J. Redick. « Je n’ai pas besoin de dire aux gens que je mets en avant le fait de gagner. Jetez un œil à mon histoire, faites des recherches, et vous verrez que je n’ai jamais été dans une équipe qui perd. J’ai gagné un titre, et maintenant, c’est le moment d’encaisser l’argent. J’ai 26 ans. Je ne suis en NBA que depuis quatre ans, mais j’ai l’impression que je suis sur le point de m’épanouir encore plus, davantage avec un rôle de leader. »

Les stats avancées aiment ainsi beaucoup Fred VanVleet, dont l’adresse de loin et la hargne défensive sont des arguments majeurs dans la NBA actuelle. De quoi lui valoir un contrat maximum de 117.3 millions de dollars sur quatre ans ? Pour un dirigeant de l’Est, il est bien possible qu’un club lui offre un tel montant.

Parfait en complètement, mais en premier créateur ?

Mais du côté de Toronto, on est visiblement confiant dans ses chances de garder le « combo guard ». Certes, le club ne pourra sans doute pas lui offrir davantage que 80 millions de dollars sur quatre ans, afin d’espérer pouvoir ensuite se positionner lors de la folle « free agency » de l’été 2021. Mais les options pour Fred VanVleet ne sont pas si nombreuses. SportsNet en liste ainsi trois principales : les Knicks, les Suns et enfin les Pistons.

Sauf que les premiers sont sur la piste de Russell Westbrook ou Chris Paul, alors que les deuxièmes sont également intéressés par le meneur du Thunder, et qu’ils ont déjà Ricky Rubio et Devin Booker sur les lignes arrières…

Reste donc Detroit, qui aurait bien besoin d’un meneur. Le coach des Pistons, Dwane Casey, connaît d’ailleurs très bien Fred VanVleet pour l’avoir lancé à Toronto. Mais le Raptor vaut-il autant d’argent, alors que sa taille, ses difficultés à se créer son propre shoot par moment et ses problèmes de finition près du cercle l’empêchent d’être un joueur de premier plan ? Parfait aux côtés de Kyle Lowry, le risque est qu’il soit bien moins utile lorsqu’il devra être le premier créateur de son équipe, et c’est sans doute ce doute qui fait penser à Toronto qu’il va finalement rester.