Fred VanVleet : « J’ai gagné un titre, et c’est le moment d’encaisser l’argent »

Dans une « free agency » moins bling-bling que l’an passé, Fred VanVleet fait partie des joueurs qui seront le plus courtisés, mais aussi de ceux qui devraient décrocher un très beau contrat. Et il ne s’en cache pas !

« Je vais essayer d’être payé. Je n’ai pas peur de le dire » prévient-il au micro du podcast de J.J. Redick. « Je n’ai pas besoin de dire aux gens que je mets en avant le fait de gagner. Jetez un œil à mon histoire, faites des recherches, et vous verrez que je n’ai jamais été dans une équipe qui perd. J’ai gagné un titre, et maintenant, c’est le moment d’encaisser l’argent. J’ai 26 ans. Je ne suis en NBA que depuis quatre ans, mais j’ai l’impression que je suis sur le point de m’épanouir encore plus, davantage avec un rôle de leader. »

Non drafté en 2016, Fred VanVleet a explosé cette saison, s’imposant comme titulaire aux côtés de Kyle Lowry alors qu’il en était jusque-là la doublure. C’est donc comme meneur titulaire qu’il intéresse les Knicks, les Pistons et les Suns. Trois formations qui ont beaucoup d’argent à lui proposer.

Mais Toronto tient à lui, et il prévient que c’est son rôle sur le terrain qui prédominera sur l’argent.

« Ce n’est pas juste les chiffres, mais les chiffres jouent un grand rôle, et je veux juste que ma valeur soit reconnue en face. Et si les équipes peuvent vous parler de votre valeur autant qu’elles le veulent, il n’y a qu’en voyant les chiffres qu’on comprend ce que ça signifie. »