Chris Paul chez les Suns ? Ça se réchauffe !

Parmi les grands noms qui pourraient bien changer de crèmerie cet automne, il y a Chris Paul et le meneur All-Star serait de plus en plus proche des Suns. Selon ESPN, le Thunder et la franchise de Phoenix discutent d’un échange, et ces discussions s’intensifieraient même s’il n’y a pas de « deal imminent ».

Comme pour Paul George et Russell Westbrook par le passé, qui avaient obtenu leur bon de sortie, Sam Presti et le Thunder ont laissé Paul exprimer ses préférences et Phoenix aurait tapé dans l’oeil de CP3.

Avec Devin Booker et DeAndre Ayton en éléments de base, les Suns ont fini invaincus dans la bulle et pourraient clairement prétendre aux playoffs à l’Ouest avec un général comme Paul aux commandes.

Pour ne rien gâcher, Coach Monty Williams et Paul sont en excellents termes, les deux hommes ayant déjà collaboré du côté de la Nouvelle Orléans. En décembre dernier, le meneur du Thunder avait d’ailleurs exprimé tout le bien qu’il pensait de Williams, confiant qu’il adorait les systèmes qu’il mettait en place.

Il ne reste plus qu’à trouver un terrain d’entente sur le « package » à envoyer à OKC. On imagine que Ricky Rubio sera impliqué, et qu’il y aura aussi des choix de Draft. A plus de 17 points et 6 passes à 35 ans, Chris Paul pourrait relever un dernier défi avec les Suns qui courent après les playoffs depuis maintenant dix ans.

Et pourquoi pas y prolonger et finir sa carrière à l’instar de Grant Hill avant lui…