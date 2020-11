Malgré une intersaison raccourcie, Frank Vogel assure que les Lakers seront prêts

71. Finalistes NBA, les Lakers (et le Heat) n’auront eu que 71 petits jours pour savourer leur titre et recharger leurs batteries, entre les exercices 2019-20 et 2020-21. Dans l’histoire du sport américain, aucune intersaison n’avait été aussi écourtée que celle de cette année en NBA.

Forcément, un délai aussi court risque d’exposer davantage aux blessures des organismes peut-être pas suffisamment reposés, obligeant le staff des « Purple & Gold » à surveiller attentivement, et de la manière la plus précautionneuse qui soit, le physique de ses joueurs. D’un autre côté, enchaîner rapidement peut permettre à ce collectif de ne pas perdre le fil afin de mieux continuer sur la lancée de ses derniers playoffs.

Toujours est-il que Frank Vogel, interrogé par Spectrum SportsNet, reste confiant quant à la capacité de son équipe à faire face à ce défi inédit. Que la concurrence se rassure : les Californiens seront bel et bien prêts à défendre leur titre, à en croire le coach des Angelenos.

« Nous nous sentons bien vis-à-vis de cette saison à 72 matchs que nous sommes sur le point d’endurer. Bien sûr, pour notre équipe, cela va être une reprise très rapide car il s’agit de l’intersaison la plus courte de l’histoire. Mais cette équipe accueille à bras ouverts les défis qui s’offrent à elle et, là, ce n’est qu’un prochain défi inédit dans sa ligne de mire. La possibilité que nous avons de nous plonger dans tous les défis possibles et de tenter de réaliser le doublé est quelque chose que mon staff, nos dirigeants et moi-même attendons avec impatience. Nos joueurs seront prêts à y retourner. »

Contrairement à la saison dernière, les Lakers n’auront pas besoin de temps d’adaptation pour que leur collectif se mette en place. Cet automne, les changements opérés ne devraient pas être aussi nombreux qu’à l’été 2019 et, même si certaines rumeurs font écho d’une recherche de troisième star (DeMar DeRozan ?), la base de l’effectif devrait rester identique autour du duo LeBron James – Anthony Davis. Les premiers éléments de réponse à ce niveau surviendront eux aussi rapidement, avec notamment la Draft (18 novembre) et la « free agency » (20 novembre).

Quoi qu’il en soit, la franchise de Los Angeles sera prête à repartir au combat afin de défendre son titre obtenu le 11 octobre dernier. Sa quête du doublé débutera dès le 1er décembre, avec le « training camp », puis elle se poursuivra ensuite à partir du 22 décembre, avec l’ouverture de cet exercice 2020-21 composé de 72 matchs.