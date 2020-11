DeMar DeRozan échangé aux Lakers ?

Enfant de Los Angeles, est-ce que DeMar DeRozan va enfin porter le maillot des Lakers ? C’est possible selon The Ringer qui rapporte que la franchise aurait des vues sur l’arrière All-Star des Spurs pour être la « troisième lame » derrière LeBron James et Anthony Davis. L’intéressé a la possibilité de tester le marché cet automne, et on ne sait pas si les Lakers et les Spurs souhaitent monter un « sign-and-trade » ou s’il s’agit d’un échange classique.

En revanche, nos confrères rapportent que les Lakers pourraient proposer un « package » composé de Danny Green et de Kyle Kuzma, c’est à dire un arrière qui connaît très bien San Antonio, et un jeune ailier qui pourrait devenir le leader offensif de l’équipe. Kuzma peut être prolongé dès cet automne, mais il lui faudra sans doute attendre la saison prochaine.

Ce dernier n’a pas toujours été satisfait de son sort aux Lakers, relégué sur le banc. A San Antonio, il pourrait confirmer qu’il a la stature pour être un des meilleurs attaquants à son poste.