Malgré les échecs, Becky Hammon a toujours l’ambition de devenir coach en NBA

Symbole de ténacité et de professionnalisme, Bekcy Hammon a récemment eu l’honneur de voir une fresque murale être dévoilée à San Antonio en son honneur. On y voit la jeune Becky Hammon (ou une jeune fille portant son maillot), de dos, regarder le portrait de celle qui est désormais assistante de Gregg Popovich depuis six saisons, avec l’inscription « Never Stop » au sommet de la fresque.

L’occasion pour l’ancienne joueuse d’exception qui a autant brillé en Europe qu’aux Etats-Unis au cours de sa carrière professionnelle de rappeler que son parcours a été semé d’embûches, mais qu’elle ne compte pas s’arrêter là. Au contraire, Becky Hammon entend continuer à s’accrocher pour devenir la première femme à être nommée coach en NBA, et inspirer de nombreuses petites filles à travers le monde à suivre son parcours.

« À San Antonio, le chemin que je suis en train de tracer, c’est un chemin de résilience », a-t-elle déclaré dans un clip de soixante secondes réalisé par Cadillac. « J’ai été sous-estimée toute ma vie. Les gens disaient : ‘Tu n’es pas assez bonne, tu ne corresponds pas à ce qu’on recherche’. Je ne changerais pas le fait de ne pas avoir été très sollicitée depuis le Dakota du Sud (où elle a grandi jusqu’au lycée). Je n’ai pas été draftée, mais j’ai joué 16 ans en WNBA, j’ai été All-Star. J’ai été celle qu’on choisissait en dernier. Mais je ne changerais rien à tout ça. D’avoir vu des portes se refermer devant moi m’a emmenée là où je suis aujourd’hui. Ce sont les coups et les échecs qui m’ont permis de grandir en étant plus dure. Les plus grandes barrières que j’ai pu franchir sont celles que j’ai dans ma propre tête. Je ne vais pas arrêter et je serais une « head coach » un jour. Quand je passe la porte de chez moi, la meilleure chose que je puisse faire, c’est de donner le meilleur de moi-même et de permettre aux autres filles de marcher sur mes traces ».

Durant l’intersaison, Becky Hammon a passé un entretien pour le poste d’entraîneur principal aux Pacers et a fait partie de la « short list » des Knicks.

Mais l’option la plus plausible serait de la voir succéder à Gregg Popovich lorsque le technicien des Spurs raccrochera pour de bon. Dans la « bulle », ce dernier lui avait notamment permis d’enfiler le costume de « head coach » le temps d’un match afin de l’accompagner dans son développement en tant que futur coach principal.