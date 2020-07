Gregg Popovich assistant d’un soir de Becky Hammon

Gregg Popovich ne fait jamais les choses comme tout le monde et pour le premier match de préparation de son équipe, le technicien avait préparé une petite surprise : Becky Hammon était head coach, et lui, assistant.

Selon le Bleacher Report, « Pop » veut offrir à ses adjoints et son adjointe les trois matches que les Spurs doivent disputer avant la reprise.

Un choix qui s’inscrit dans cette volonté de développement affichée par le technicien, s’appliquant aux joueurs mais aussi au staff. « Si on joue assez bien pour parvenir aux playoffs, ce serait génial », expliquait-il la semaine dernière. « Mais mon objectif maintenant, c’est le développement. Vu notre situation, c’est ça qui est le plus important. Je ne pense pas à un éventuel duel avec les Lakers ou les Clippers, les Celtics ou les Raptors, ou n’importe quelle autre équipe. »

Patty Mills résumait lui aussi très bien la chose au moment d’évoquer la série de playoffs consécutifs du club.

« C’est important, c’est un élément qui définit la franchise et sa réussite sur les deux dernières décennies. Mais en même temps, il faut voir plus grand, vers l’avenir, et où se situe la franchise aujourd’hui. Essayer de faire le pont entre le succès du passé, et celui du futur » assure le meneur australien.

On ne sait pas si Gregg Popovich en fera partie. Si ce n’est pas lui, ce sera sûrement quelqu’un de la maison et Becky Hammon, au club depuis 2014, multiplie toutes sortes de missions (summer league, matches amicaux…) qui font d’elle une candidate évidente pour prendre la suite du coach aux cinq bagues, en place depuis 1996.