Les Rockets cherchent un intérieur

Entre la demande de départ de Russell Westbrook et le mécontentement affiché des autres joueurs au sein de l’équipe, les dirigeants des Rockets ont des dossiers brûlants à gérer depuis quelques heures.

Le possible transfert du MVP 2017 va changer le visage de la formation texane. Un bouleversement déjà entamé dans les discours de Rafael Stone, le nouveau GM, qui a récemment assuré que l’ère du « small ball » allait doucement s’éteindre. « On ne va pas aborder cette intersaison en assurant qu’on ne veut plus de joueurs de plus de 2 mètres », avait-il déclaré.

ESPN le confirme puisque les Texans voudraient recruter un intérieur pour renforcer leur raquette. Ils auraient dans leur viseur Serge Ibaka, qui est décidément très convoité. Sauf que si le champion 2019 est bien libre, les finances des Rockets, très alourdies par les contrats de James Harden, Russell Westbrook, Eric Gordon ou Robert Covington, plombent leurs ambitions et leur espoir de gagner cette bataille.

Autre piste, déjà évoquée en cours de saison, et bien plus abordable : Nerlens Noel. L’intérieur du Thunder avait été approché lors de la « trade deadline », pour remplacer Clint Capela, mais Oklahoma City avait fermé la porte. Lui aussi sur le marché cet automne, il sera sans doute moins gourmand que Serge Ibaka, mais apporte également bien moins de garanties sportives.

Si Russell Westbrook souhaite vraiment partir, Houston pourra aussi trouver son intérieur via un échange. Aux Clippers comme aux Knicks, qu’on dit intéressés par le meneur All-Star, il y a de bons intérieurs à récupérer.