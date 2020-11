Kevin Durant essaierait d’attirer Serge Ibaka à Brooklyn

Nouveau nom sur la liste des franchises où pourrait atterrir le free agent Serge Ibaka s’il ne trouve pas d’accord avec les Raptors : après le Heat, les Celtics, les Mavericks, les Blazers, les Clippers et les Lakers, ce sont les Nets qui pourraient accueillir le Congolais. En fait, Forbes rapporte que Kevin Durant essaie de convaincre son ancien coéquipier du Thunder de le rejoindre à Brooklyn.

Il y a néanmoins deux points d’interrogation dans le plan de KD. Sa franchise fait partie de celles qui auront peu d’argent à lui proposer : elle veut en placer sur Joe Harris et ne disposera que d’une « mid-level exception » à 5.7 millions de dollars puisque la franchise a terminé la saison dans la « luxury tax ».

L’autre problème, c’est l’embouteillage dans la raquette avec déjà DeAndre Jordan, Jarrett Allen et Nic Claxton. Mais un de ceux-là pourrait faire ses valises si le club monte un échange pour une troisième star. Ou pour Serge Ibaka en cas de « sign-and-trade » ?

LEXIQUE

Mid-level exception : enveloppe de 9.3 millions de dollars dont disposent pour recruter toutes les franchises NBA qui ne payent pas de luxury tax. Elles peuvent l’utiliser sur un ou plusieurs joueurs. Une équipe qui paye la luxury tax dispose seulement de 5.7 millions. C’est la punition pour être déjà au-dessus de la limite fixée pour la luxury tax.

Luxury tax : en NBA, le salary cap n’est pas strict et la NBA autorise les franchises les plus riches à dépasser le seuil fixé avec une marge de tolérance d’environ 20%. En l’occurrence, l’an prochain, les franchises auraient normalement pu dépenser jusqu’à 132,6 millions de dollars. Ensuite, pour chaque dollar dépensé au-dessus de ce plafond, les franchises doivent verser la luxury tax à la NBA. Une sorte d’impôt qui peut coûter très cher et cette somme est reversée ensuite aux franchises, bonnes élèves, qui n’ont quant à elles pas payé la luxury tax.