Serge Ibaka, la cible rêvée pour les Lakers ?

Cet automne, Serge Ibaka arrive au terme de son contrat de 65 millions sur trois ans et l’intérieur des Raptors devrait être très courtisé lors de cette free agency qui ne regorge pas de grands noms.

Et pour cause : combien d’équipes aimeraient s’attirer les services de l’international de 31 ans, auteur de 15.4 points et 8.2 rebonds l’an passé avec un joli 39% à 3-points, champion en 2019, et qui a disputé plus de 800 matchs en NBA dont 124 en playoffs ?

S’il y a tout de même de bonnes chances qu’il prolonge chez les Raptors, Heavy.com dresse une liste non-exhaustive des équipes qui auraient un œil sur le dossier : le Heat, les Celtics, les Mavericks, les Blazers, les Clippers et les Lakers, qui seraient particulièrement intéressés par son profil pour accompagner dans la raquette Anthony Davis et JaVale McGee, les deux « big men » sous contrat pour l’an prochain, le second pouvant tout de même tester le marché s’il fait une croix sur sa « player option » à 4.2 millions de dollars.

Reste à connaître les prétentions salariales du Congolais qui, à 31 ans et avec ces statistiques, peut prétendre à un chèque conséquent que tous ne pourront pas lui offrir.

Ainsi, les Lakers ne peuvent pas lui offrir plus que leur « mid-level exception », soit 9.8 millions de dollars. Une somme qu’ils envisageaient de placer sur deux ou trois joueurs.

LEXIQUE

Mid-level exception : enveloppe de 9.3 millions de dollars dont disposent pour recruter toutes les franchises NBA qui ne payent pas de luxury tax. Elles peuvent l’utiliser sur un ou plusieurs joueurs. Une équipe qui paye la luxury tax dispose seulement de 5.7 millions. C’est la punition pour être déjà au-dessus de la limite fixée pour la luxury tax.