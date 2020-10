Les Rockets pensaient pouvoir récupérer Nerlens Noel lors de la « trade deadline »

Si les Rockets ont tout misé sur leur « ultra small ball » en transférant Clint Capela afin de récupérer Robert Covington début février, le GM Daryl Morey n’avait pourtant pas prévu de faire sans réel pivot.

Selon Tim MacMahon, interrogé dans le podcast de Zach Lowe, le dirigeant pensait à l’époque pouvoir trouver une solution de substitution au Suisse, et il visait directement Nerlens Noel. Remplaçant de Steven Adams au Thunder, le 6e choix de la Draft 2013 aurait pu apporter sa mobilité et sa taille face aux pivots, au moins par séquences.

Le problème, c’est que le Thunder était en plein boom, et après 11 victoires sur les 25 premiers matchs, Chris Paul et sa bande venaient de remporter 20 de leurs 26 matchs suivants, pour remonter à la 6e place de l’Ouest et n’être même qu’à un succès de Houston. Dans ces conditions, Oklahoma City était beaucoup moins vendeur qu’espéré par Daryl Morey et son homologue, Sam Presti, a préféré conserver l’ancien joueur des Sixers et des Mavs.

Ça n’aurait peut-être rien changé pour Houston, Nerlens Noel n’ayant jamais réussi à avoir l’impact qu’on lui promettait à sa sortie de Kentucky, mais en attendant, les Rockets ont dû faire venir Bruno Caboclo pour tenter d’apporter cette alliage taille/mobilité, sans que le Brésilien ne réussisse à s’imposer.