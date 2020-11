Comme les Bulls ou les Sixers par exemple, les Rockets ont opéré de lourds changements au sein de leur franchise depuis quelques semaines. Mike D’Antoni et Daryl Morey ont décidé de partir, ce qui a entraîné des changements de coach et de GM, avec les arrivées de Stephen Silas et Rafael Stone à ces mêmes postes.

Mais ces bouleversements ne bousculent pas la vision à court terme de la franchise texane.

« Sur les huit dernières saisons, notre objectif était de gagner le titre puisqu’on avait James Harden », rappelle Rafael Stone, présent à Houston depuis longtemps, en faisant référence au transfert du barbu en 2012, à ESPN. « On a encore James Harden, donc l’objectif est toujours de gagner le titre. Avec lui, on est à mi-chemin. C’est à moi et à Stephen, comme au reste de l’équipe, de faire l’autre moitié du chemin, mais les éléments clés sont là. »

De son côté, Stephen Silas se réjouit d’être aux commandes d’une équipe ambitieuse.

« Se retrouver dans une situation où on vise la victoire finale pour une première expérience en tant que coach, c’est génial », déclare le fils de Paul Silas. « Je dois gagner tout suite. Donc ne pas avoir à m’inquiéter de faire grandir un groupe, etc. C’est excitant. Je suis préparé, je suis prêt pour ça. »

« Faire des modifications pour ne plus être la sixième, mais la première ou deuxième attaque de la ligue »

Comment le nouvel entraîneur veut-il faire jouer cette équipe ? La question se pose mécaniquement pour chaque changement de technicien, mais à Houston, avec l’avènement des « Pocket Rockets » en cours de saison passée et la domination de James Harden en un-contre-un, Silas aura-t-il de nouvelles idées ou préfère-t-il enfoncer le clou ?

« On était la sixième attaque, donc venir et annoncer des énormes changements, ça n’aurait pas vraiment de sens », répond le coach. « Ce que je vais faire, c’est rendre la vie plus facile à ces joueurs, mettre quelques systèmes en place qui vont forcer les défenses à prendre des décisions. Être plus polyvalent en attaque, mais jouer sur les forces des joueurs. Pas trop d’isolations, même s’il y en aura car c’est le jeu d’Harden et Russell Westbrook. Je ne vais pas les empêcher de faire ce qu’ils font très bien, mais je vais faire des modifications pour ne plus être la sixième, mais la première ou deuxième attaque de la ligue. »

Pour donner une indication des modifications à venir, Rafael Stone a souligné que l’ère du tout « small ball » était sans doute fermée.

« On ne va pas aborder cette intersaison en assurant qu’on ne veut plus de joueurs de plus de 2 mètres », annonce le GM. « On veut des bons joueurs et un effectif avec plus d’options. »