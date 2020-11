Draft 2020 : vers un second rendez-vous déterminant entre les Wolves et LaMelo Ball ?

Que va faire Minnesota avec son premier choix ? C’est une des grandes interrogations de la Draft 2020, à une semaine de la grande soirée. Habituellement, la franchise qui tire le gros lot le conserve, et ce fut le cas en 2015 lorsque la franchise avait sélectionné Karl-Anthony Towns.

Cette année, aucun joueur ne fait l’unanimité et les noms qui reviennent le plus souvent sont ceux d’Anthony Edwards, un arrière explosif qui se voit bien à Minny, et de LaMelo Ball, qui pourrait cohabiter avec D’Angelo Russell, même s’ils sont plutôt le même profil de meneur-créateur.

Les Timberwolves n’y croyaient pas particulièrement jusqu’à maintenant puisqu’ils ne l’ont pas mis à l’essai et semblent plutôt vouloir profiter de l’intérêt d’autres équipes pour le premier choix afin de monter un échange. On pense aux Hornets, qui pourraient troquer leur 3e choix pour avoir l’assurance de sélectionner James Wiseman. Ou à Chicago, 4e à choisir, qui serait fan du petit-frère de Lonzo.

Néanmoins, après avoir rencontré LaMelo Ball fin octobre, les Wolves aimeraient le voir une deuxième fois et le mettre à l’essai, selon ESPN. Ils auraient même mis en pause leurs discussions autour d’un échange le concernant.