Alors qu’ils disposent des 1er et 2e choix de la Draft, que vont faire les Wolves et les Warriors le 18 novembre ? C’est très difficile à prédire, mais Adrian Wojnarowski assure que les deux équipes sont prêtes à échanger leurs picks.

« Je pense que Minnesota et Golden State cherchent, et ils sont très ouverts à l’idée d’échanger ces choix s’ils trouvent un échange qui a du sens », explique-t-il dans le podcast de Ian Begley. « Donc je crois que ça sera une Draft excitante. Je pense qu’il en faudra moins (que d’habitude, pour monter dans la Draft). Si Golden State veut échanger son choix de Draft, c’est plutôt pour un joueur de premier plan qui peut aider l’équipe tout de suite. Ça leur irait de descendre dans la Draft s’ils peuvent récupérer un bon vétéran. Mais je ne suis pas certain qu’il y ait un échange comme ça sur la table pour les Warriors. »

Golden State peut par exemple être intéressé par Jrue Holiday, dont les Pelicans sont prêts à se séparer et qui serait un renfort de poids auprès de Stephen Curry et Klay Thompson. Mais pour Adrian Wojnarowski, l’intérêt pour ces deux premiers choix est assez faible, et aura en tout cas du mal à permettre d’acquérir un tel joueur.

« Je ne crois pas que les équipes soient très intéressées à l’idée de récupérer les deux premiers choix. Charlotte, Chicago, Detroit ou New York, toutes ces équipes qui suivent, elles pourront peut-être monter d’un ou deux choix pour mettre la main sur un joueur en particulier. Mais il y a de très bons joueurs dans cette fourchette. »

Et surtout, dans une Draft relativement homogène, où aucun joueur n’est annoncé comme un « franchise player » assuré, la valeur des premiers choix est forcément beaucoup moins élevée et attractive.