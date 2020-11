Sterling Brown obtient une indemnisation de 750 000 dollars par la ville de Milwaukee

C’est la fin de quasiment trois années de conflit judiciaire entre Sterling Brown d’un côté, et la ville de Milwaukee ainsi que son département de police de l’autre.

En effet, The Athletic nous apprend que le joueur des Bucks va obtenir une indemnisation de 750 000 dollars.

Pour rappel, le 26 janvier 2018, Sterling Brown avait été arrêté et neutralisé avec un taser pour une histoire de stationnement sur une place handicapée. Il avait alors accusé les officiers municipaux « d’arrestation illicite » et « d’usage excessif de la force », puis refusé quelques mois plus tard une première offre d’indemnisation de 400 000 dollars, la ville de Milwaukee refusant de produire une reconnaissance de responsabilité.

Dans un communiqué, les avocats de la ville, qui souhaitaient éviter un procès, reconnaissent cette fois une violation de la constitution et s’engagent à une modification des procédures opérationnelles de la police municipale.