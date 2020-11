Pour Mike Miller, avec Ja Morant, les Grizzlies sont assez séduisants pour attirer de gros « free agents »

L’histoire montre qu’il est très compliqué de signer des gros free agents quand on est dans un petit marché. Ce n’est pas impossible, mais il faut pour cela avoir construit un projet séduisant avec des transferts, des signatures de bons « role players », ou la Draft évidemment. Comme à Memphis où l’arrivée de Ja Morant a tout changé.

Avec l’engouement qu’il a créé autour des Grizzlies, peut-il permettre à la franchise d’attirer un gros poisson ?

« Oui » répond l’ancien de la maison Mike Miller, interrogé dans l’émission « Jason and John » sur 92.9 ESPN et dont le Daily Memphian a relayé les propos. « C’est un profil unique. Je pense que tout le monde en est conscient. »

« Le club a fait du bon boulot pour construire par la Draft, ce qu’il faut faire à Memphis » poursuit-il avec à l’esprit Jarren Jackson Jr., Dillon Brooks ou encore Brandon Clarke. « Ils ont récupéré un étalon qui peut attirer des talents extérieurs car il n’est pas du genre à chercher à marquer 30 points par match. »

Non, le ROY 2020 est plutôt de ceux qui rendent les joueurs autour d’eux meilleurs. « Il y a un an, personne ne leur donnait une chance, et finalement ils ont échoué à quelques matchs des playoffs – sans la bulle, ils y seraient parvenus. C’est ça qui attire. Maintenant ils doivent ajouter une ou deux pièces supplémentaires. S’ils y arrivent et qu’ils continuent à façonner le roster dans cette direction, c’est sûr qu’ils pourront attirer une star. »