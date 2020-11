L’équipe de France devra bien faire sans ses joueurs NBA pour la prochaine fenêtre internationale

Vincent Collet avait « anticipé un certain nombre de choses » il y a deux semaines, au moment d’annoncer la liste des joueurs sélectionnés pour les deux matches de qualification pour l’Euro 2022 des 27 et 29 novembre face à la Grande Bretagne et à l’Allemagne (le premier sera retransmis sur Canal+ Sport, le second sur Canal+).

Aucun joueur NBA ne figurait dans la liste du sélectionneur des Bleus puisque la ligue avait « écarté » la possibilité de les sélectionner en ne répondant pas à la FFBB dans les délais.

Maintenant que la date de la prochaine saison est connue, le 22 décembre, tout espoir vient de s’envoler alors qu’une reprise en janvier 2021 aurait peut-être laissé une porte ouverte.

« Pour nous, c’est réglé », a réagi Vincent Collet dans les colonnes de L’Équipe. « Les joueurs sont en train, déjà, de repartir aux USA. On avait dit que l’on pourrait modifier la liste si on avait un message rapide de la NBA. Cela n’a pas été le cas. Avec une reprise le 1er décembre (pour les « training camps »), il paraît impossible que les joueurs NBA soient en sélection la semaine précédente. »

Le sélectionneur ne pourra pas non plus compter sur certains joueurs d’Euroleague, notamment ceux de l’Asvel, car des rencontres européennes sont programmées le 26 et le 27 novembre.