Les joueurs approuvent une reprise de la saison le 22 décembre !

C’était dans les tuyaux et les joueurs ont bien voté pour le scénario de reprise le 22 décembre !

Initialement, beaucoup d’entre eux voulaient plus de temps entre la fin de la saison dans la « bulle » et le retour au « training camp », mais l’argument financier était beaucoup trop fort, la NBA et les propriétaires estimant qu’un retour le 18 janvier entraînerait une différence allant de 500 millions à un milliard de dollars pour tout le monde.

Les diffuseurs comme ESPN et ABC voulaient également éviter que la saison NBA ne rentre en confrontation directe avec les Jeux olympiques, et c’est ce que ce scénario de reprise à Noël permet.

Pour autant, tout n’est pas encore réglé puisqu’il reste à finaliser les détails financiers, et notamment les montants exacts du « salary cap » et de la « luxury tax » pour les prochaines saisons. Ainsi que le montant que les joueurs accepteront de placer dans une « cagnotte » en attendant de connaître les pertes réelles de la ligue. On parle pour l’instant d’un compromis aux alentours de 18% (contre 10% d’habitude) sur les deux prochaines saisons.

Lorsque ces derniers détails seront réglés, la NBA pourra mettre fin au moratoire sur les transactions, les échanges pouvant reprendre à l’approche de la Draft et de la free agency qui suivra dans la foulée.

Ensuite, la ligue pourra se mettre au travail pour organiser la reprise, et il y a là aussi du travail puisqu’il n’y aura pas de « bulle » et qu’il va falloir mettre en place des règles sanitaires pour éviter les contaminations au Covid-19 aux quatre coins des Etats-Unis. Un sacré chantier en perspective…

Début de saison : 22 décembre

– Training camp à partir du 1er décembre

– 3 à 4 matches de présaison

– 72 matches de saison régulière

– 14 back-to-back

– Réduction de 25% des déplacements

– All-Star Break début mars

– Fin de la saison régulière vers le 16 mai

– Play-in pour les équipes de la 7e à la 10e place

– Début des playoffs vers le 22 mai

– Fin des Finals vers le 22 juillet

LEXIQUE

– Salary cap : c’est la masse salariale définie par la NBA. Pour la prochaine saison, elle était annoncée à 115 millions de dollars. Les franchises NBA ont la possibilité de la dépasser lorsqu’elles prolongent leurs propres joueurs ou via des « exceptions ».

– Luxury tax : en NBA, le salary cap n’est pas strict, et la NBA autorise les franchises les plus riches à dépasser le seuil fixé avec une marge de tolérance d’environ 20%. En l’occurrence, l’an prochain, les franchises auraient normalement pu dépenser jusqu’à 139 millions de dollars. Ensuite, pour chaque dollar dépensé au-dessus de ce plafond, les franchises doivent verser la « luxury tax » à la NBA. Une sorte d’impôt qui peut coûter très cher, et les candidats au titre paient généralement chaque année plusieurs dizaines de millions de dollars. Une somme reversée ensuite aux franchises, bonnes élèves, qui n’ont pas payé la « luxury tax ».