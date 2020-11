Fait divers : les Cavaliers et LeBron James endeuillés après la mort d’Ericka Weems

Le directeur du scouting des Cavaliers, Brandon Weems, est endeuillé par la mort de sa sœur Ericka, 37 ans, tuée par balle dans sa maison d’Akron le week-end dernier.

LeBron James, ami de toujours de la famille, a pris la parole sur Twitter pour demander des réponses suite à ce crime dont on ne sait pas encore grand chose. Les Cavaliers ont également demandé justice pour Ericka dans leur message de soutien à la famille Weems.

Très proches, LeBron James et Brandon Weems ont grandi et joué au basket ensemble à Akron, jusqu’au lycée à St. Vincent-St. Mary. Le second avait intégré le staff de John Calipari à Kentucky en 2009 sur les recommandations du premier, qui lui avait ensuite ouvert les portes des Cavaliers en 2015.

La mère de Brandon et Ericka, décédée en 2006, était la marraine du « King ».