Alors que ESPN a annulé son événement à Disney World, Louisville reprend la main en annonçant la tenue du plus grand tournoi de la saison 2020/21. Du 25 novembre au 4 décembre aura lieu le Wade Houston Tipoff Classic et il réunira neuf universités : Seton Hall, Western Kentucky, UNC Greensboro, Winthrop, Arkansas-Little Rock, Duquesne, Southern Illinois, Prairie View A&M et Louisville. Sauf imprévu de dernière minute, ces formations disputeront 18 matches hors-conférence, et le plateau est plutôt de qualité puisque Western Kentucky (Conference USA), UNC Greensboro (Southern Conference), Winthrop (Big South) et Little Rock (Sun Belt) sont favorites dans leurs conférences respectives. Quant à Louisville et Seton Hall, ce sont des habituées du tournoi NCAA.

Dans le détail, cinq universités disputeront cinq matches (Little Rock, Louisville, UNC Greensboro, Prairie View A&M et Winthrop). Trois équipes seront là pour trois rencontres (Duquesne, Southern Illinois et Western Kentucky) et seule Seton Hall disputera un seul match.

À l’instar de l’organisation de la « bulle » en NBA, les neuf équipes seront logées dans un même hôtel, le Galt House Hotel, dans lequel on trouvera un terrain pour s’entraîner et une salle de musculation.

Pour se rendre au KFC Yum! Center, les joueurs et les entraîneurs emprunteront une passerelle, et ils devraient donc éviter d’être en contact avec le reste de la population.

Le protocole sanitaire sera celui imposé par l’ACC. Cela a son importance puisque chaque conférence propose son propre protocole en NCAA, et c’est notamment pour cette raison que ESPN a jeté l’éponge pour l’organisation de ses nombreux tournois et la réception d’une vingtaine d’universités.