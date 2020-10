À un mois de la reprise de la saison NCAA, coup de théâtre et gros coup de frein puisque ESPN a décidé d’annuler l’organisation des huit tournois organisés à partir du 25 novembre à Disney World au même endroit que la « bulle » NBA. L’idée était de convier une vingtaine d’universités sur place pour disputer les tournois Champions Classic, Charleston Classic, Myrtle Beach Invitational, NIT Season Tip-Off, Wooden Legacy, Orlando Invitational, Jimmy V Classic et Diamond Head Classic. Le problème d’une telle organisation, c’est évidemment la sécurité sanitaire, et selon Clint Overby, vice-président d’ESPN Events, les règlements sont différents selon les conférences, et il était impossible d’harmoniser les chiffres entre les périodes de tests et les quarantaines.

C’est un coup dur pour toutes les universités concernées puisqu’il leur faut désormais trouver une solution de repli, mais ESPN espère tout de même sauver le Champions Classic et le Jimmy V Classic, que doivent disputer Duke, Kansas, Baylor, Illinois, Tennessee et Kentucky.

En revanche, le Maui Invitational et le Battle 4 Atlantis, diffusés par ESPN, mais organisés ailleurs qu’à Orlando sont maintenus.

À noter que dans le championnat féminin, le groupe hôtelier Mohegan Sun, en association avec le Hall Of Fame, a prévu de convier trente universités dans le Connecticut pour créer une « bubble city » du 25 novembre au 5 décembre. Mais les organisateurs pourraient se heurter aux mêmes obstacles sanitaires.