Draft 2020 : dans le viseur de Milwaukee, Deni Avdija se verrait bien à Golden State

On savait que les Warriors et les Spurs avaient évalué Deni Avdija à Atlanta, où il séjourne en attendant la Draft.

On sait maintenant grâce à The Athletic que les Pistons, qui seraient à la recherche de création avec leur 7e choix, ont également discuté avec l’Israélien, de même que les Hawks, qui sont sur place et possèdent le 6e choix, les Cavaliers, qui ont le 5e, et les Bucks, invités surprise dans le dossier.

Ces derniers possèdent le 24e choix et comme les Spurs, qui disposent du 11e choix, ils devront remonter dans la Draft pour espérer attirer l’ailier polyvalent, qui selon The Athletic a provoqué une réaction commune à tous ceux qui l’ont rencontré : il fait plus grand que les 2m06 annoncés.

Autre précision de nos confrères : Golden State est pour le moment sa destination préférée. Ça tombe bien, les Warriors disposent du 2e choix et ont été bluffés par le MVP du championnat israélien lors de leur rencontre.