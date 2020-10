Draft 2020 : les Bulls et les Pistons chercheraient un créateur

De la même manière que le Charlotte Observer est venu confirmer ce que beaucoup pensaient concernant les intentions des Hornets autour de James Wiseman, The Ringer affirme dans sa dernière « Mock Draft » que Chicago et Detroit sont à la recherche de création, comme on pouvait l’imaginer.

D’un côté, il y a des Bulls qui devraient sans doute à l’avenir s’appuyer davantage sur Zach LaVine et Coby White que Tomas Satoransky sur leur ligne arrière, deux hommes qui créent plutôt pour eux-mêmes que pour les autres. Tandis que dans le Michigan, il y a un gros trou à la mène depuis le départ de Reggie Jackson.

Deni Avdija, LaMelo Ball, Tyrese Haliburton et Killian Hayes sont les prospects les plus doués dans le domaine au sein du Top 10 annoncé de la cuvée 2020.

The Ringer imagine ainsi le premier partir à Minnesota après un échange avec les Hornets, le deuxième à Chicago avec le 4e choix, le troisième à Detroit avec le 7e choix et le Français atterrir à New York avec le 8e choix.