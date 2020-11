All-Star Game, barrages, back-to-back… Les détails des deux scénarios proposés par la NBA

Alors que les États-Unis vont se réveiller sans connaître le nom de leur futur Président, ce sera au tour des joueurs de voter pour la date de la reprise de la saison.

Ce sera jeudi soir ou vendredi matin, selon The Athletic, et comme l’avait annoncé Malcolm Brogdon, deux scénarios sont proposés : l’un avec un début de saison pour le 22 décembre, l’autre avec un début de saison pour le 18 janvier. Si la saison débute en décembre, elle se finira avant les Jeux olympiques, et c’est important pour la NBA, mais aussi le couple ESPN/ABC qui ne souhaite pas entrer en concurrence avec les JO de Tokyo.

L’enjeu financier est de taille puisque la NBA estime que débuter en janvier serait synonyme de 500 millions à un milliard de dollars de pertes. Selon The Athletic, c’est ce qui ferait pencher la balance vers un début de saison en décembre… Mais il faudra attendre le résultat des urnes.

En attendant, voici les deux scénarios proposés, et on notera que le All-Star Game est sauvé :

Début de saison : 22 DÉCEMBRE

– Training camp à partir du 1er décembre

– 3 à 4 matches de présaison

– 72 matches de saison régulière

– 14 back-to-back

– Réduction de 25% des déplacements

– All-Star Break début mars

– Fin de la saison régulière vers le 16 mai

– Play-in pour les équipes de la 7e à la 10e place

– Début des playoffs vers le 22 mai

– Fin des Finals vers le 22 juillet

Début de saison : 18 JANVIER

– Training camp à partir du 28 décembre

– 3 à 4 matches de présaison

– 60 matches de saison régulière

– 12 back-to-back

– Réduction de 25% des déplacements

– All-Star Break vers le 9 avril

– Fin de la saison régulière en juin

– Play-in pour les équipes de la 7e à la 10e place

– Début des playoffs vers le 28 juin*

– Fin des Finals vers le 21-23 août*

* Si les joueurs parviennent à imposer 72 matches de saison régulière