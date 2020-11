Rudy Gobert et Joe Ingles rendent hommage à la famille Miller

Même si la franchise va bien rester à Salt Lake City (c’était une des conditions de la vente), l’arrivée de Ryan Smith comme nouveau propriétaire et le départ de la famille Miller marquent une rupture capitale dans l’histoire du Jazz.

Les Miller, d’abord Larry puis sa femme Gail, étaient propriétaires de la franchise depuis 1986. C’est avec eux que le Jazz a réalisé ses plus belles années et connu ses heures les plus glorieuses.

Certains joueurs ont donc été touchés par ce changement à la tête de l’organisation. Joe Ingles s’est même offert une page dans le Salt Lake Tribune, le quotidien local, pour les remercier il y a quelques jours.

« Chère Gail et chère famille Miller,

Je ne savais même pas où se trouvait Utah la première fois que je suis venu ici. Nous pensions que mon rêve NBA était terminé. On est encore là grâce à vous et à votre famille car vous avez parié sur moi. Ces six dernières années, Renae et moi avons trouvé une maison à Utah. On a accueilli nos jumeaux, Jacob et Milla. On va prochainement ajouter un nouveau membre à notre famille. On sera toujours reconnaissant et ça dépasse le cadre du basket. J’ai beaucoup appris sur Utah et sur l’héritage de votre famille, notamment votre implication et votre dévouement pour cette équipe et votre amour pour cette communauté. Le Jazz en est là car vous avez misé sur nous. Utah ne vous oubliera jamais. Nous non plus. Merci. »

De son côté, Rudy Gobert a lui aussi eu quelques mots pour les désormais anciens propriétaires de la franchise.

« Le Jazz n’existerait pas sans les Miller », a assuré le Français sur le plateau de BeIN Sports. « Larry Miller a pris beaucoup de risques pour garder la franchise ici, pour qu’elle soit présente pour notre communauté et pour l’État d’Utah. Ils feront toujours partie de notre histoire. »