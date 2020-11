En fin de saison prochaine, Rudy Gobert sera free agent, donc libre de signer où bon lui semble. Le Français sera à coup sûr un des joueurs les plus convoités en 2021 et le double défenseur de l’année (2018, 2019) a toujours affirmé que son désir principal était de remporter le titre NBA.

Néanmoins, il souligne qu’il aimerait accomplir ce rêve sous les couleurs de la franchise de Salt Lake City, où il a débarqué en 2013, bien que certaines équipes s’intéressent à lui.

« J’espère que les autres équipes me veulent. Je serais inquiet si ce n’était pas le cas », a-t-il expliqué sur le plateau de beIN Sports. « L’important pour moi, c’est de continuer de progresser et de gagner tout simplement. Mais on dit ‘gagner’, ‘gagner’, mais gagner avec une franchise avec laquelle j’ai construit quelque chose, ça a plus de valeur que de rejoindre une autre équipe, déjà accomplie. Ça, c’est mon caractère. Je n’aime pas fuir les défis. »

Éliminé au premier tour des playoffs contre Denver cette saison, le Jazz n’a pas su confirmer les promesses nées de l’été 2019, après l’arrivée de Mike Conley notamment. Que manque-t-il à Utah pour espérer aller plus haut ?

« Pour l’instant, il nous manque le petit détail pour franchir cette marche, ce qui était possible cette année. Cela s’est joué à rien. C’est important d’avoir une profondeur de banc, les Lakers l’ont montré cette année, et il faut des joueurs qui soient physiques, qui soient dans le combat. En playoffs, il faut des joueurs capables d’aller chercher des rebonds et de se bagarrer quand il le faut » conclut-il ainsi.